Огородники отмечают, что высадка помидоров в открытый грунт зависит от погодных условий. В основном эти овощи любят тепло, поэтому май – идеальное время для посадки.
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Когда сажать помидоры
Важно обратить внимание на два фактора: температура воздуха должна быть не ниже, чем +15°C, а почва должна прогреться до +10°C на глубину 10 сантиметров.
Высаживайте помидоры в грунт с мая и до начала июня. Земля уже достаточно прогрелась, поэтому можете приступать к посадке.
Огородники отметили лучшее время для посадки помидоров / Фото Pexels
Как сажать помидоры
Перед тем, как посадить помидоры, подлейте их за час до посадки. На грядке выкопайте лунки, которые будут соответствовать размеру горшка, где росла рассада и наполните их удобрением.
Огородники советуют использовать золу дерева, измельченную яичную скорлупу, шелуху лука или 1 чайную ложку суперфосфата. После этого полейте их.
Тогда сеянцы с комом надо переложить в ямку так, чтобы корни свисали вниз. Корневую систему присыпьте рыхлой землей, уплотняя почву, а потом снова полейте водой. Важно, чтобы рассада не была слишком влажная от избытка воды.
Низкорослые помидоры надо высаживайте на расстоянии 60 сантиметров в междурядьях и 30 – 40 сантиметров между растениями. Для высокорослых помидоров расстояние между лунками должно быть 50 сантиметров, а между рядами – 70 сантиметров.
Огородники также рекомендуют высаживать рассаду в шахматном порядке, чтобы растения имели больше места для формирования кустов.