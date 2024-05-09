Огородники отмечают, что высадка помидоров в открытый грунт зависит от погодных условий. В основном эти овощи любят тепло, поэтому май – идеальное время для посадки.

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Когда сажать помидоры

Важно обратить внимание на два фактора: температура воздуха должна быть не ниже, чем +15°C, а почва должна прогреться до +10°C на глубину 10 сантиметров.

Высаживайте помидоры в грунт с мая и до начала июня. Земля уже достаточно прогрелась, поэтому можете приступать к посадке.



Огородники отметили лучшее время для посадки помидоров / Фото Pexels

Как сажать помидоры

Перед тем, как посадить помидоры, подлейте их за час до посадки. На грядке выкопайте лунки, которые будут соответствовать размеру горшка, где росла рассада и наполните их удобрением.

Огородники советуют использовать золу дерева, измельченную яичную скорлупу, шелуху лука или 1 чайную ложку суперфосфата. После этого полейте их.

Тогда сеянцы с комом надо переложить в ямку так, чтобы корни свисали вниз. Корневую систему присыпьте рыхлой землей, уплотняя почву, а потом снова полейте водой. Важно, чтобы рассада не была слишком влажная от избытка воды.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Низкорослые помидоры надо высаживайте на расстоянии 60 сантиметров в междурядьях и 30 – 40 сантиметров между растениями. Для высокорослых помидоров расстояние между лунками должно быть 50 сантиметров, а между рядами – 70 сантиметров.

Огородники также рекомендуют высаживать рассаду в шахматном порядке, чтобы растения имели больше места для формирования кустов.