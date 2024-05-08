Оказывается, есть определенный метод, который помогает увеличить головки чеснока в несколько раз. Благодаря этому приему, почва насытится кислородом, поэтому не будет нужды тратить средства на покупку удобрений.

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Как увеличить головки чеснока

Уже после посадки чеснока надо дождаться момента, когда появятся первые ростки. Когда вы увидите их на грядке, тогда можно начинать подкормку. Палкой или вилами в почве надо сделать отверстия. От ростков надо отступать 10 сантиметров, отверстия пробить под углом 90 градусов глубиной до 9 сантиметров. Таким образом почва получит больше кислорода.

Уже после такой процедуры чеснок получит достаточно питания, поэтому это ускорит его развитие и рост. Такой метод очень важен для тяжелых и глинистых почв. Если на грядке недостаточно воздуха, то чеснок может задыхаться, от этого и головки растут мелкими.



Чеснок может вырасти большим от подпитки / Фото Pexels

Чем подкормить чеснок в мае

Зола

Эту подкормку любят почти все огородники. Для подкормки 300 граммов золы надо залить кипятком и подождать пока смесь остынет. Далее разведите в 10 литрах воды и полейте раствором грядки.

Чеснок можно потрусить золой, но важно знать, что не каждая почва любит такую подкормку. Если на огороде кислая земля, то чеснок можно посыпать золой в расчете 2 килограмма на один квадратный метр.

Нашатырный спирт

Эта подкормка способна хорошо повлиять на будущий урожай чеснока. Для этого столовую ложку спирта разведите в 10 литрах воды. Нашатырный спирт обладает способностью впитывать всю патогенную микрофлору, защищая чеснок от болезней и отпугивая вредителей.

Подкормку надо проводить только в сухую погоду. Если использовать это средство, тогда чеснок поливать не рекомендуется.