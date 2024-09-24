Чекайте на великий врожай: коли треба садити цибулю на зиму

Цибулю досвідчені городники садять на зиму. Щоб отримати хороший урожай наступного року потрібно дотримуватися правильних термінів посадки.

Найчастіше цибулю на зиму садять з кінця жовтня до початку листопада, тобто за місяць до стійких холодів, пише "Флорист-Х".

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Для цибулі треба обирати ділянку, на якій раніше росли зернові, кукурудза, буряк, гірчиця, горох, квасоля, помідор, салат, огірки чи капуста. Не можна садити цибулю після бобів, картоплі, петрушки чи селери, оскільки цибуля може заразитися нематодами.

Цибулю не можна вирощувати на одному й тому ж місці понад 2 роки та садити на тій ділянці, де раніше ріс часник. Цибулі потрібен легкий та родючий ґрунт, оскільки в неї слабка коренева система.

Перед посадкою ґрунт треба перекопати з перегноєм (5 кілограмів на м²) і мінеральними добривами з розрахунку 10 грамів калійної солі та 20 грамів суперфосфату на м². Перед посадкою розсипте по ділянці золу з розрахунку 10 грамів на м².



Городники розповіли деталі саджання озимої цибулі / Фото Pexels

Як посадити цибулю на зиму

Для цибулі-ріпки підійде дрібна сіянка діаметром 3 сантиметри, для зелені – цибулинки діаметром понад 3 сантиметри. Ділянку треба вирівняти та зробити борозенки глибиною 5 сантиметрів на відстані 15 сантиметрів одна від одної. Суху дрібну сіянку треба розкласти по борозенках через 5 сантиметрів, засипати сухою землею та утрамбувати. Після посадки озиму цибулю не треба підливати.

Вже після настання заморозків, ділянку треба замульчувати сухим листям, ялиновим гіллям, сосновою хвоєю, а зверху притиснути гіллям, щоб вітер нічого не роздув. Також озиму цибулю по мульчі ще можна вкрити плівкою.