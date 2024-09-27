Коли восени висаджувати тюльпани: зацвітуть раніше, ніж в сусідів

Тюльпани – це неймовірні рослини, які можуть прикрасити будь-яку весняну клумбу. Та якщо ви хочете насолодитися раннім цвітінням, потрібно подбати про те, аби посадити квіти вчасно.

Посадку цибулин тюльпанів проводять восени для того, аби милуватися цвітінням квітів якомога раніше навесні. Втім, неправильний час посадки може збільшити ризик того, що рослини просто загинуть під час холодів, пише Vse roste.

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Коли восени садити тюльпани

Посадка тюльпанів восени дуже сильно залежить від погоди. Вам потрібно визначити оптимальний період, коли варто висадити квіти, проте зробити це часом непросто навіть для квітникарів із великим досвідом.

І восени потрібно орієнтуватися саме на поточну погоду, адже через надто пізнє висаджування до заморозків цибулини можуть не встигнути вкоренитися, і тоді зацвітуть пізно, але не загинуть під час морозів. А ось якщо посадити надто рано – тоді результати будуть гіршими; цибулина почне проростати ще восени, і як тільки почнеться мороз, паросток загину.



Тюльпани потрібно вчасно садити / Фото Pexels

У різних регіонах України температура повітря може суттєво відрізнятися. І вам потрібно садити цибулини тоді, коли температура ґрунту тримається приблизно на позначці у 7 градусів. Втім, зважайте на те, що укорінення займає кілька тижнів, а погода восени може дуже різко змінитися.

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Тож вже починаючи з середини вересня потрібно періодично вимірювати температуру ґрунту на глибині у приблизно 15 сантиметрів.

У північних регіонах садити можна приблизно з середини вересня до середини жовтня, а ось у південних час висадки часом розтягується й до середини листопада.

Як правильно посадити цибулину у відкритий ґрунт: