Щоб виросла високою: у які дні найкраще садити кукурудзу

Кукурудза, яка прибула до України колись із Мексики, містить дуже багато вітамінів різноманітних груп, і через це та простоту у вирощуванні стала дуже популярною. Та головне – вчасно її посадити.

Досвідчені городники вже дуже давно знають, що для того, аби отримати багатий врожай та великі качани кукурудзи, потрібно підібрати правильний час для її посіву. І з ідеальними датами може допомогти місячний календар.

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Коли садити кукурудзу за місячним календарем

Якщо ви проживаєте у регіонах, де ґрунт прогрівається вже до середини весни, і його температура становить 12 градусів та більше, ви можете висаджувати кукурудзу у квітні вже прямо у землю.

Тоді найбільш сприятливими датами за місячним календарем будуть такі: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26.

Якщо ж ґрунт залишається холодним, тоді краще не ризикувати та почекати із посадками аж до травня. У цей місяць будуть сприятливі інші дати: 22, 23, 24, 30, 31. Натомість у червні садити кукурудзу можна 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29 та 30 числа.



Кукурудзу потрібно вчасно посадити / Фото Pexels

Як правильно висаджувати кукурудзу

Запланувати місце для посадки кукурудзи потрібно заздалегідь, і при цьому врахувати, що між цією культурою та іншими має залишатися принаймні пів метра відстані. Також ширина міжряддя не має бути меншою, ніж 100 сантиметрів.

Ділянку для сівби потрібно також правильно підготувати: перш за все прибрати бур'яни, а також перекопати землю. Переберіть усе насіння, що ви приготували для сівби та позбудьтеся зерняток, що вже виявилися пошкодженими.

Принаймні за п'ять днів до посадки вам потрібно розкласти насіння одним шаром на сонці чи у теплому приміщенні. А перед тим, як класти насіння безпосередньо в землю, його потрібно замочити у фунгіцидному розчині.

Лунки потрібно копати такі, щоб вони були приблизно 7 сантиметрів завдовжки. Залийте їх водою та почекайте, поки вона повністю всотається у землю, після цього в кожну лунку можна класти по кілька насінин та накривати ґрунтом. Згодом землю потрібно ще раз полити.

Ви також можете накрити ділянку плівкою, але її потрібно буде зняти, щойно кукурудза почне проростати.