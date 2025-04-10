Горох – це досить простий у вирощуванні овоч, який досить легко проростити у себе на городі, повідомляє 24 Канал. Головне, з чим потрібно вгадати – так це з терміном посіву рослини.

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Коли висаджувати горох?

Горох – це один з найраніших овочів, що можна висаджувати у відкритий ґрунт. Насіння часто висівають уже в березні, або ж коли температура ґрунту досягає +2 градусів. Причина такого раннього посіву – це специфічний розвиток рослин. Якщо ж насіння висіяти надто пізно, тоді рослини можуть сконцентруватися на вирощенні квітів замість того, щоб наростити зелену масу.

В результаті це можна призвести до того, що горох виросте слабким, тендітним та дасть надто мало урожаю, або ж взагалі ним не потішить.

До речі, раніше ми вже розповідали, коли можна висаджувати у відкритий ґрунт буряки, аби зібрати гарний врожай.

Насіння потрібно висадити на глибину, що приблизно втричі перевищує його товщину. А ось відстань між насінинами залежить від сили росту обраного вами сорту. Зокрема, радять садити карликові сорти за 15 сантиметрів, а високорослі – за 20 – 25 сантиметрів.

Дуже часто посадку гороху проводять у квітні, або ж навіть на початку травня – цей час вважається оптимальним для розвитку рослини, і тоді вже немає загрози заморозків, які можуть завадити росту гороху.



Горох потрібно вчасно висіяти / Фото Pexels

Як посадити горох?

Перш за все, потрібно підготувати ґрунт та обрати ділянку – не можна садити його після бобів, сої, сочевиці, квасолі та самого гороху. Цій культурі потрібний родючий, добре дренований ґрунт. Перед посівом перекопайте ділянку, розпушіть землю та внесіть добрива.

Перед посівом насіння радять замочити на кілька годин – це допоможе прискорити процес проростання. Садіть на глибину у приблизно 3 сантиметри, засипте насіння землею та легко утрамбуйте ногою.

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Після проростання паростки потребуватимуть підживлення – найкраще буде використати добрива із високим вмістом азоту та калію. Окрім того, варто регулярно прополювати ґрунт від бур'янів. Зазвичай горох готовий до збирання вже через 60 – 90 днів після посадки, та все ж терміни можуть змінюватися залежно від конкретного сорту.