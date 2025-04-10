Горох – это достаточно простой в выращивании овощ, который достаточно легко прорастить у себя на огороде, сообщает 24 Канал. Главное, с чем нужно угадать – так это со сроком посева растения.

Интересно Распылите это на грядках весной: слизни даже не подползут

Когда высаживать горох?

Горох – это один из самых ранних овощей, что можно высаживать в открытый грунт. Семена часто высевают уже в марте, или же когда температура почвы достигает +2 градусов. Причина такого раннего посева – это специфическое развитие растений. Если же семена высеять слишком поздно, тогда растения могут сконцентрироваться на выращивании цветов вместо того, чтобы нарастить зеленую массу.

В результате это можно привести к тому, что горох вырастет слабым, хрупким и даст слишком мало урожая, или вообще им не порадует.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, когда можно высаживать в открытый грунт свеклу, чтобы собрать хороший урожай.

Семена нужно высадить на глубину, что примерно втрое превышает его толщину. А вот расстояние между семенами зависит от силы роста выбранного вами сорта. В частности, советуют сажать карликовые сорта за 15 сантиметров, а высокорослые – за 20 – 25 сантиметров.

Очень часто посадку гороха проводят в апреле, или даже в начале мая – это время считается оптимальным для развития растения, и тогда уже нет угрозы заморозков, которые могут помешать росту гороха.



Горох нужно вовремя высеять / Фото Pexels

Как посадить горох?

Прежде всего, нужно подготовить почву и выбрать участок – нельзя сажать его после бобов, сои, чечевицы, фасоли и самого гороха. Этой культуре нужна плодородная, хорошо дренированная почва. Перед посевом перекопайте участок, разрыхлите землю и внесите удобрения.

Перед посевом семена советуют замочить на несколько часов – это поможет ускорить процесс прорастания. Сажайте на глубину в примерно 3 сантиметра, засыпьте семена землей и легко утрамбуйте ногой.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

После прорастания ростки потребуют подпитки – лучше всего будет использовать удобрения с высоким содержанием азота и калия. Кроме того, стоит регулярно пропалывать почву от сорняков. Обычно горох готов к уборке уже через 60 – 90 дней после посадки, и все же сроки могут меняться в зависимости от конкретного сорта.