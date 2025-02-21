Коли сіяти капусту на розсаду у 2025 році: буде рости краще, ніж торік

Весна вже наближається, тож багато городників починають братися за розсаду овочів. Якщо правильно підійти до найкращої дати посіву розсади, то можна досягнути гарного врожаю.

Вчасне сіяння капусти на розсаду допоможе зібрати урожай в кілька разів скоріше, пише 24 Канал. Щоб досягнути найкращих результатів, потрібно знати, як правильно садити овочі.

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Коли сіяти капусту на розсаду

Виростити качани капусти можна вагою до кількох кілограмів, важливо лише визначити ідеальний час для сівби капусти, щоб вона добре росла. Білокачанна капуста є широко популярною в наших регіонах, тому її садять досить часто.

Якщо почати швидше вирощувати розсаду капусти, то можна в рази прискорити дозрівання качанів. Деякі городники починають сіяти капусту на розсаду вже з лютого, втім тут все залежить від сорту й регіону. Середньостиглі сорти капусти можна сіяти у березні, а пізньостиглі – у квітні.



Капусту вже можна починати сіяти на розсаду / Фото Pexels

Орієнтуючись на місячний календар та кліматичні особливості, найкращим терміном посіву є кінець лютого – початок березня. Кінець лютого для багатьох областей виявився дещо холодним, тому найкраще починати вирощувати капусту в перших числах чи середині березня.

Для нормального росту капуста потребує прохолодної погоди, тому варто дочекатися, коли мінус повністю зійде. Якщо розсада буде висаджена на відкритому повітрі. Тоді її потрібно накрити агроволокном.

Перед посадкою потрібно обов’язково підготувати насіння. Для дезінфікування загорніть його в потрійний шар марлі й опустіть в гарячу воду (до 60 градусів) на 20 хвилин. Після такої обробки його потрібно покласти в холодильник на нижню полицю всього на кілька хвилин, щоб зробити розсаду стійкою до перепадів температури.

Щоб насіння швидше проросло, забезпечте йому регулярний поли й впевніться в тому, що капуста отримує багато сонячного проміння.