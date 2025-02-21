Огірки є теплолюбивими рослинами, які не люблять холоду, пише 24 Канал. Саме тому дуже важливо правильно розрахувати час для посадки розсади.

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Коли сіяти огірки на розсаду

Овочі люблять пухкий та повітропроникний ґрунт. Краще уникайте субстратів з великою кількістю торфу. Можна скористатися спеціальними сумішами ґрунту, що продаються в магазині, а можна й самостійно змішати торф, перегній та садовий ґрунт.

Суміш приготовлену власноруч потрібно знезаразити – просмажити в духовці чи пролити розчином марганцівки. Садити огірки на розсаду за місячним календарем у 2025 році варто 11, 14, 18 та 19 березня. Ці дати підходять для тепличних сортів. Огірки, які потрібно висаджувати у відкритий ґрунт, потрібно сіяти на розсаду у квітні.

Огірки погано переносять пересадку, тому фахівці рекомендують використовувати окремі посудини, в які потрібно висівати 1 пророслу та 2 непророслі насінини.



Найкращі дні для висадки розсади у ґрунт / Фото Pexels

Насіння потрібно опускати на глибину 3 сантиметри, а після посадки всі стаканчики поставити на піддон, полити й накрити плівкою, утримуючи при температурі +23°C до появи сходів, зволожуючи з розпилювача двічі на тиждень. Вже за тиждень появляться перші сходи.

Однак, з огірками не обов’язково поспішати. На розсаду їх можна висадити у квітні, травні та навіть червні. Огірки люблять рости на сонці, тому для грядки треба вибирати місце, яке буде захищеним від вітрів. Перед посадкою до пухкого ґрунту можна додати перегній чи компост.

Городниці рекомендують висаджувати огірки в тих місцях, де раніше росла капуста, цибуля, картопля, перець, помідор чи морква. Огірки не люблять рости в тих місцях, де до цього росли гарбузові культури.