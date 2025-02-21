Огурцы являются теплолюбивыми растениями, которые не любят холода, пишет 24 Канал. Именно поэтому очень важно правильно рассчитать время для посадки рассады.

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Когда сеять огурцы на рассаду

Овощи любят рыхлую и воздухопроницаемую почву. Лучше избегайте субстратов с большим количеством торфа. Можно воспользоваться специальными смесями почвы, продающихся в магазине, а можно и самостоятельно смешать торф, перегной и садовый грунт.

Смесь приготовленную собственноручно нужно обеззаразить – прожарить в духовке или пролить раствором марганцовки. Сажать огурцы на рассаду по лунному календарю в 2025 году стоит 11, 14, 18 и 19 марта. Эти даты подходят для тепличных сортов. Огурцы, которые нужно высаживать в открытый грунт, нужно сеять на рассаду в апреле.

Огурцы плохо переносят пересадку, поэтому специалисты рекомендуют использовать отдельные сосуды, в которые нужно высевать 1 проросшее и 2 непроросшие семена.



Лучшие дни для высадки рассады в грунт / Фото Pexels

Семена нужно опускать на глубину 3 сантиметра, а после посадки все стаканчики поставить на поддон, полить и накрыть пленкой, удерживая при температуре + 23 ° C до появления всходов, увлажняя из распылителя дважды в неделю. Уже через неделю появятся первые всходы.

Однако, с огурцами не обязательно спешить. На рассаду их можно высадить в апреле, мае и даже июне. Огурцы любят расти на солнце, поэтому для грядки надо выбирать место, которое будет защищено от ветров. Перед посадкой в рыхлую почву можно добавить перегной или компост.

Огородницы рекомендуют высаживать огурцы в тех местах, где раньше росла капуста, лук, картофель, перец, помидор или морковь. Огурцы не любят расти в тех местах, где до этого росли тыквенные культуры.