Майже на кожному городі влітку можна побачити перець. Але для того, аби рослина виросла витривалою та дала хороший урожай, потрібно вчасно підгадати момент для посадки розсади, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

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Коли садити перець на розсаду?

Від природи насіння перцю сходить досить довго, і перші петельки з'являються тільки через 8 – 10 днів після посадки та продовжують проростати до 3 тижнів. Зважайте, що перець висаджують до середини травня, а на цей момент розсада має рости у вас на підвіконні вже 3 місяці.

Тож сміливо можна починати її сіяти в 20-х числах січня і до кінця лютого. Найраніше висівають великоплідні середньостиглі та пізні плоди. А ось скоростиглі та дрібноплідні сорти можна сіяти до кінця лютого та навіть в перших числах березня.

Безрозсадним способом вирощувати перець не вийде – рослина не встигне до останніх холодів дати урожай повною мірою.



Перець можна сіяти у лютому / Фото Pexels

Який обрати ґрунт для розсади?

Існує велика кількість аматорських рецептів, але фахівці все ж радять обирати легкий ґрунт, який легко збагачується киснем та пропускає воду. Також субстрат має бути розсипчастий та пухкий. Можна купити готовий у садовому центрі чи магазині. Зазвичай їх роблять на торф'яній основі.

А ось в'язких, жирних ґрунтів радять уникати.

В чому вирощувати розсаду?

Найкраще в якості контейнерів використовувати прозорі пластикові стаканчики об'ємом від 200 мілілітрів. Так вирощування розсади без пікіровки покаже стабільні та хороші результати. І також зекономить час садівника.

Як підготувати насіння до посіву?

Традиційне насіння можна проростити заздалегідь. Але якщо ви купили насіння у неперевіреному місці або ж у любителів, тоді його потрібно обов'язково знезаразити. Тут на допомогу прийдуть спеціальні протруйники, фунгіциди чи марганцівка.

Пам'ятайте, що ці клопоти зрештою виправдають себе, адже ви отримаєте здорову та міцну розсаду.