Почти на каждом огороде летом можно увидеть перец. Но для того, чтобы растение выросло выносливым и дало хороший урожай, нужно вовремя подгадать момент для посадки рассады, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба".

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Когда сажать перец на рассаду?

От природы семена перца всходят довольно долго, и первые петельки появляются только через 8 – 10 дней после посадки и продолжают прорастать до 3 недель. Учитывайте, что перец высаживают до середины мая, а на этот момент рассада должна расти у вас на подоконнике уже 3 месяца.

Поэтому смело можно начинать ее сеять в 20-х числах января и до конца февраля. Ранее всего высевают крупноплодные среднеспелые и поздние плоды. А вот скороспелые и мелкоплодные сорта можно сеять до конца февраля и даже в первых числах марта.

Безрассадным способом выращивать перец не получится – растение не успеет до последних холодов дать урожай в полной мере.



Перец можно сеять в феврале / Фото Pexels

Какой выбрать грунт для рассады?

Существует большое количество любительских рецептов, но специалисты все же советуют выбирать легкий грунт, который легко обогащается кислородом и пропускает воду. Также субстрат должен быть рассыпчатый и рыхлый. Можно купить готовый в садовом центре или магазине. Обычно их делают на торфяной основе.

А вот вязких, жирных почв советуют избегать.

В чем выращивать рассаду?

Лучше всего в качестве контейнеров использовать прозрачные пластиковые стаканчики объемом от 200 миллилитров. Так выращивание рассады без пикировки покажет стабильные и хорошие результаты. И также сэкономит время садовода.

Как подготовить семена к посеву?

Традиционные семена можно прорастить заранее. Но если вы купили семена в непроверенном месте или у любителей, тогда их нужно обязательно обеззаразить. Здесь на помощь придут специальные протравители, фунгициды или марганцовка.

Помните, что эти хлопоты в конце концов оправдают себя, ведь вы получите здоровую и крепкую рассаду.