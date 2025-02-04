Коли потрібно сіяти помідори на розсаду: не пропустіть вдалі дати

Помідори – це одна з найбільш популярних для вирощування культур, і для того, аби вона дала гарний урожай, спершу потрібно посіяти розсаду.

В посіві помідорів на розсаду дуже важливо не пропустити правильний час – не висадити надто рано, аби рослини не витягнулися, і не надто пізно, аби плоди встигли дозріти, повідомляє 24 Канал. Тож потрібно розібратися з вдалими датами для посіву.

Цікаво Подушка стане білою за лічені хвилини: ось чим її можна відбілити

Який найкращий час для посіву помідорів?

Оптимальним часом для посадки розсади у 2025 році вважається час від середини лютого і до березня, а іноді навіть – до середини квітня – залежно від регіону. Також на термін посадки розсади може впливати й певний сорт помідорів та термін їхнього дозрівання.

Ось коли садити різні групи помідорів:

раннього терміну дозрівання – з моменту посіву дозрівають за 80 – 105 днів;

середнього терміну дозрівання – в них термін дозрівання становить 110 – 120 днів;

пізнього терміну дозрівання – перші плоди з'являться через 125 – 140 днів після посіву насіння.

Найбільш сприятливі дні для посіву помідорів у лютому – це 24, 25 та 26 лютого. А у березні радять садити помідори 1 – 3, 24 – 25 та 29 – 31 чисел.



Помідори потрібно сіяти вчасно / Фото Pexels

Як сіяти помідори на розсаду?

Обрати правильний час для посіву помідорів – це тільки половина справи. А для того, щоб розсада виросла здоровою, дуже важливо ретельно дотримуватися кількох правил. Ось як садити розсаду помідорів.

Спершу потрібно підготувати спеціальні місткості для майбутньої розсади: це можуть бути стаканчики, спеціальні контейнери чи торф'яні горщики. Головне, щоб посуд мав дренажні отвори.

Також потрібно обрати якісну ґрунтосуміш – для цього підійде універсальний ґрунт, або ж спеціальна земля для розсади. Половину місткості для розсади потрібно наповнити ґрунтом та покласти зверху насіння помідорів – по 3 штуки, аби потім обрати найсильніші паростки. Зверху присипте тонким шаром землі та втрамбуйте пальцем.

Після цього сіянці потрібно полити та накрити плівкою, а місткості зберігати у теплому місці, аж поки не зійдуть паростки.