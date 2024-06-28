Це необхідно зробити: коли та як обрізати виноград влітку

У потоці городніх справ та підживлень овочів, можна забути про догляд за виноградом. Та спішимо нагадати, що за виноградом теж треба слідкувати. Дуже важливим у догляді є етап обрізання, від якого залежить урожай.

Ми звикли до весняного першого обрізання винограду та осіннього вже після того, як зберемо урожай. Втім досвідчені садівники кажуть, що обрізати виноград потрібно влітку також.

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Процес необідний для того, щоб грона винограду були соковитими та насичені корисними речовинами. Кожного року виноградні кущі мають все більше бруньок, пагонів та грон, а їхня коренева система не може впоратися, тому зайві пагони треба обрізати, аби за кілька років плоди не стали маленькими.

Коли обрізати виноград

У червні потрібно обламати свіжу поросль та підв’язати плодоносну лозу. У цей період також можна удобрювати та обприскувати кущі винограду.

Вже у серпні молоді пагони треба обрізати за допомогою карбування. Також наприкінці літа дачники радять видалити кілька верхніх коренів. За їхніми словами, це покращить розвиток нижньої частини кореневища.



Влітку потрібно обрізати виноград / Фото Pexels

Як саме обрізати виноград

Прищипування

Ключовим методом покращення росту плодів є прищипування. Верхівки гілок видаліть на 2 сантиметри. Просто обхопіть їх пальцями та відірвіть. Це дозволить поживним речовинам активніше постачатися до рослини.

Пасинкування

У липні треба позбутися від бічних пагонів, які ростуть з пазушних бруньок. Крихітні гілочки можете обламувати руками. Та повністю пагони прибирати не треба, варто залишити кілька нижніх листків.

Чеканка

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Під час цього процесу треба видалити верхні частини пагонів. Чеканку проводять у серпні. Обрізку на висоті 2 метрів роблять секатором до рівня, де розташований перший листок.

Цей процес стимулює швидке дозрівання винограду, забезпечуючи правильне харчування грон.