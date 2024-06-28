Это необходимо сделать: когда и как обрезать виноград летом

В потоке огородных дел и подкормок овощей, можно забыть об уходе за виноградом. Но спешим напомнить, что за виноградом тоже надо следить. Очень важным в уходе является этап обрезки, от которого зависит урожай.

Мы привыкли к весенней первой обрезке винограда и осенней уже после того, как соберем урожай. Впрочем опытные садоводы говорят, что обрезать виноград нужно летом также.

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Процесс необходим для того, чтобы гроздья винограда были сочными и насыщенными полезными веществами. Ежегодно виноградные кусты имеют все больше почек, побегов и гроздей, а их корневая система не может справиться, поэтому лишние побеги надо обрезать, чтобы за несколько лет плоды не стали маленькими.

Когда обрезать виноград

В июне нужно обломать свежую поросль и подвязать плодоносящую лозу. В этот период также можно удобрять и опрыскивать кусты винограда.

Уже в августе молодые побеги надо обрезать с помощью чеканки. Также в конце лета дачники советуют удалить несколько верхних корней. По их словам, это улучшит развитие нижней части корневища.



Летом нужно обрезать виноград / Фото Pexels

Как именно обрезать виноград

Прищипывание

Ключевым методом улучшения роста плодов является прищипывание. Верхушки ветвей удалите на 2 сантиметра. Просто обхватите их пальцами и оторвите. Это позволит питательным веществам активнее поставляться к растению.

Пасынкование

В июле надо избавиться от боковых побегов, которые растут из пазушных почек. Крошечные веточки можете обламывать руками. Но полностью побеги убирать не надо, стоит оставить несколько нижних листьев.

Чеканка

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Во время этого процесса надо удалить верхние части побегов. Чеканку проводят в августе. Обрезку на высоте 2 метров делают секатором до уровня, где расположен первый лист.

Этот процесс стимулирует быстрое созревание винограда, обеспечивая правильное питание гроздей.