Гарбуз вважається одним з найкорисніших овочів, тому чимало українців його вирощують у великій кількості на своєму городі. У плодах гарбуза є значна кількість вітамінів та рідкісних речовин, які корисні для здоров’я організму.

У гарбузі міститься ціла низка необхідних для людини речовин та рідкісний вітамін Т, пише 24 Канал з посиланням на NV Life. А от насіння гарбуза містить олію, яка має відновлювальні та протизапальні властивості. Щоб виростити гарбуз смачним та спілим, варто знати дати, в які його варто починати саджати.

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Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт

Час посадки гарбуза залежить від кліматичних умов регіону. Гарбуз хоче тепла, тому оптимальний час для посадки тоді, коли температура вже досягає 15 градусів тепла. Цей період може настати навіть у березні, але важливо, щоб вночі вже не передбачалося ніяких заморозків.

Як підготувати ґрунт для посадки гарбузів

Гарбуз є тією культурою, яка потребує багато сонця. Саме тому для посадки потрібно обирати освітлене й відкрите місце. Для гарбуза ґрунт має бути поживний, повітряний та легкий. Зверніть увагу на те, що на важких глинистих та кислих ґрунтах гарбуз не буде розвиватися належним чином.



Поради щодо висадки гарбуза / Фото Pexels

Городники радять підгодовувати грядку таким чином. Додайте на грядку два відра перегною та листової землі, відро піску, відро деревної золи та по 2 столові ложки суперфосфату й фосфату калію на кожні 2 метри квадратні. Перемішайте ретельно ґрунт й сформулюйте грядки шириною 1,5 метра та висотою до 60 сантиметрів. Далі грядку потрібно полити теплою водою.

Як садити гарбуз у відкритий ґрунт

Для посадки кожну ямку потрібно копати на 5 сантиметрів глибше та ширше, ніж коренева система розсади в земляній грудці. Про це знають не всі, але найкраще садити гарбуз увечері. На готову грядку розкладіть чорну плівку й закріпіть з обох боків, щоб вона не відійшла від вітру.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Позначати місця для ямок розсади гарбуза можна крейдою у шаховому порядку. На плівці діаметром 30 сантиметрів зробіть хрестоподібні надрізи й викопайте ямки відповідного розміру.

На дно кожної ямки потрібно вкласти компост змішаний з деревною золою шаром до 5 сантиметрів. Тоді кожну ямку треба залити водою й посадити рослину так, щоб вона стояла вертикально, а далі засипте землею й знову полийте водою.