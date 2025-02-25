Квасолю дуже легко виростити у відкритому ґрунті, пише 24 Канал. Вона є важливим інгредієнтом до борщу та багатьох українських страв. Щоб забезпечити себе достатньою кількістю квасолі, її потрібно вчасно висадити. У цьому допомагає місячний календар.

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Ця рослина є дуже теплолюбною, тому треба уважно поставитися до часу висадки, оскільки квасоля погано переносить весняні заморозки й зниження температури.

Кожного року термін для посадки квасолі відрізняється, оскільки важливо враховувати періоди останніх заморозків та потеплінь. Найкращим часом для посадки вважається квітень, якщо вже досить тепло чи травень, якщо спостерігаються несприятливі погодні умови.



Найкращі дні для посадки квасоля / Фото Pexels

Городники радять орієнтуватися на календар й температуру ґрунту оскільки насіння буде добре проростати лише тоді, коли температура буде вищою за 10 градусів. Перші сходи після посіву з’являться вже орієнтовно за тиждень. Найкраще для посадки підійде сонячна ділянка з родючим та легким ґрунтом

Якщо ж хочете посадити квасолю та розсаду, то це можна робити вже у березні. Найкращими днями для висаджування культури за місячним календарем вважаються 14, 15, 19, 23, 24, 28, 30 березня

Вже у відкритий ґрунт квасолю можна садити 4, 6, 8, 10, 13, 14, 17 18, 22 та 27 квітня, а також 2, 5, 7, 10, 11, 16, 19, 21, 26, 28 травня.

За народними прикметами, квасолю треба сіяти тоді, коли зацвітуть каштани. Як тільки дерева покриються білим цвітом, тоді сміливо можна висаджувати квасолю на грядках.