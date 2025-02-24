Щоб виростити хороший урожай кабачків, треба не лише знати тонкощі догляду й підживлення, але й визначитися із сортом, який чудово підійде для вашого клімату й регіону, пише 24 Канал з посиланням на "Агро Сіті".

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Городники радять звернути увагу на ті сорти й гібриди кабачків, які відрізняються скоростиглістю, врожайністю, стійкістю до захворювань та негативних погодних факторів.

Кавілі F1(Nunhems)

Дуже ранній гібрид кабачка, який добре росте у відкритому ґрунті й під плівкою. Плоди циліндричні з високим вмістом цукру. Овоч чудово підходить для консервації.

Іскандер F1 (Seminis)

Цей сорт кабачків є стресостійким та досить врожайним. Листя має великий розмір та оберігає кабачок від перегріву й підвищує стійкість гібрида до посухи. Сорт добре родить та зберігає товарні властивості навіть за умови переростання.

Аспірант (Semenaoptom)

Сорт кабачка є раннім, стійкий до борошнистої роси. М’якуш білий та соковитий. Рослина не є вибагливою до умов вирощування.



Найкращі сорти кабачків для вирощування / Фото Pexels

Ардендо (Enza Zaden)

Гібрид кабачка підходить для вирощування плодів у теплицях навесні та у відкритому ґрунті влітку та восени. Сорт є стійким до грибних захворювань та вірусів. Кабачки є придатними для тривалого транспортування й чудово підходять для перероблення.

Грибовський 37 (Semenaoptom)

Сорт кабачка є раннім та високоврожайним. Підходить для посадки у відкритому та закритому ґрунті. Рослина є стійкою до багатьох захворювань, а головна перевага сорту – це невибагливість до умов зростання. Плоди можна консервувати, солити й використовувати у свіжому вигляді для домашніх страв.

Аделія F1

Гібрид кабачка призначений для вирощування у теплицях, також добре росте влітку чи восени у відкритому ґрунті. Кабачки є стійкими до хвороб.

Теренум F1

Дуже ранній кабачок, який чудово підходить для консервування та виготовлення ікри. Підходить для вирощування при низьких температурах, має високу стійкість до вірусів. Кабачки придатні для вирощування у відкритому та закритому ґрунті.