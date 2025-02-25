Фасоль очень легко вырастить в открытом грунте, пишет 24 Канал. Она является важным ингредиентом к борщу и многих украинских блюд. Чтобы обеспечить себя достаточным количеством фасоли, ее нужно вовремя высадить. В этом помогает лунный календарь.

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Это растение является очень теплолюбивым, поэтому надо внимательно отнестись ко времени высадки, поскольку фасоль плохо переносит весенние заморозки и снижение температуры.

Каждый год срок для посадки фасоли отличается, поскольку важно учитывать периоды последних заморозков и потеплений. Лучшим временем для посадки считается апрель, если уже достаточно тепло или май, если наблюдаются неблагоприятные погодные условия.



Лучшие дни для посадки фасоли / Фото Pexels

Огородники советуют ориентироваться на календарь и температуру почвы поскольку семена будут хорошо прорастать только тогда, когда температура будет выше 10 градусов. Первые всходы после посева появятся уже ориентировочно через неделю. Лучше всего для посадки подойдет солнечный участок с плодородной и легкой почвой

Если же хотите посадить фасоль и рассаду, то это можно делать уже в марте. Лучшими днями для высадки культуры по лунному календарю считаются 14, 15, 19, 23, 24, 28, 30 марта

Уже в открытый грунт фасоль можно сажать 4, 6, 8, 10, 13, 14, 17 18, 22 и 27 апреля, а также 2, 5, 7, 10, 11, 16, 19, 21, 26, 28 мая.

По народным приметам, фасоль надо сеять тогда, когда зацветут каштаны. Как только деревья покроются белым цветом, тогда смело можно высаживать фасоль на грядках.