Коли садити кабачки у відкритий ґрунт: на замітку всім городникам

Кабачки на городі разом з іншими овочами садять всі городники. Вони не вибагливі в догляді та дають гарний врожай, важливо лише вчасно їх зривати, щоб вони не переросли. Коли саме їх садити у відкритий ґрунт – читайте далі.

Взагалі вважається, що кабачки є однією з найпростіших культур для вирощування, втім треба знати коли їх саме саджати у відкритий ґрунт, щоб вони добре прийнялися та виросли.

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Коли треба садити кабачки

Якщо посієте кабачки наприкінці травня, то урожай отримаєте вже в серпні, втім є й ранні сорти, які дадуть вам плоди вже у липні. Посіяти їх відповідно треба швидше.

Кабачки є теплолюбними рослинами, тому сіяти їх треба вже тоді, коли тепла погода добре стабілізується. Городники радять сіяти кабачки у травні. А щоб отримати їх швидше, тоді треба замість насіння використовувати розсаду.

Якоїсь спеціальної підготовки насіння цих рослин не вимагає, однак можете замочити його на день в теплій воді.



Кабачки треба садити тоді, коли добре потепліє / Фото Pexels

Як правильно вирощувати кабачки

Після того, як посієте кабачки, їх треба підливати раз на тиждень. Якщо буде посуха, тоді тричі на тиждень. Щоб стимулювати їхній ріст та підживити паростки, через 10 днів після посіву скористайтеся мінеральними речовинами.

Під час цвітіння можна їх ще раз підживити, а тоді останній раз, коли побачите зачатки плодів. Також дуже важливо очищати землю від бур’янів. Щоб волога та повітря потрапляли до коріння – розпушуйте ґрунт раз на тиждень.

Також ви можете скористатися цікавим лайфхаком. Коли з’являться суцвіття, розведіть ложку меду у воді та обприскайте листя біля зав’язі. Запах буде приваблювати комах, які запилюватимуть рослину.