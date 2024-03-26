Городники кажуть, що цибулю можна висаджувати вже до початку квітня чи в квітні. Важливо лише дотримуватися кількох правил, щоб урожай був великим.

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Ідеальною температурою для посадки цибулі вважається 10 – 12 градусів тепла. За цей час ґрунт прогріється, тож цибулю вже можна висаджувати.

Підготування ґрунту до посадки

Обирайте ту ділянку, яку добре прогріває сонце та перекопайте. Додайте 5 кілограмів гною чи компосту на 1 квадратний метр. Також ще можете удобрити землю калієм і фосфором. На 1 квадратний метр використовуйте 30 грамів.

Городники люблять звертати увагу на сусідство культур, тож радять саджати цибулю на тій грядці, де росла раніше картопля, помідори чи диня. Не рекомендовано цибулю саджати в одному й тому ж місці кілька років поспіль.

Різні сорти цибулі мають різні строки дозрівання. Для ріпчастої цибулі потрібно 90 – 100 днів, середньостиглої – 100 днів, пізньої – понад 120 днів. Зелена цибуля дозріває від 150 до 210 днів, а фіолетова за 100 – 120 днів.



Виростити великий урожай цибулі можна дуже легко / Фото Pexels

Як посадити цибулю

Зробіть лунки в ґрунті глибиною 2 – 3 сантиметри та на відстані 10 сантиметрів одна від одної. Цибулинки треба не лише встромити в лунки, але й легенько вдавити в землю, щоб вони зафіксувалися.

Тоді зверху треба присипати шаром землі. Вже за тиждень чи максимум за 2 тижні цибуля повинна зійти. Все залежить від погодних умов й температури повітря.

Городники не наполягають на підживлення ґрунту, але якщо бачите, що врожай родить слабо, то можна використати послід чи мінеральні добрива. Не забувайте регулярно поливати цибулю та виривати бур’яни.