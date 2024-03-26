Огородники говорят, что лук можно высаживать уже к началу апреля или в апреле. Важно лишь соблюдать несколько правил, чтобы урожай был большим.

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Идеальной температурой для посадки лука считается 10 – 12 градусов тепла. За это время почва прогреется, поэтому лук уже можно высаживать.

Подготовка почвы к посадке

Выбирайте тот участок, который хорошо прогревает солнце и перекопайте. Добавьте 5 килограммов навоза или компоста на 1 квадратный метр. Также еще можете удобрить землю калием и фосфором. На 1 квадратный метр используйте 30 граммов.

Огородники любят обращать внимание на соседство культур, поэтому советуют сажать лук на той грядке, где рос ранее картофель, помидоры или дыня. Не рекомендуется лук сажать в одном и том же месте несколько лет подряд.

Разные сорта лука имеют разные сроки созревания. Для репчатого лука нужно 90 – 100 дней, среднеспелого – 100 дней, позднего – более 120 дней. Зеленый лук созревает от 150 до 210 дней, а фиолетовый за 100 – 120 дней.



Вырастить большой урожай лука можно очень легко / Фото Pexels

Как посадить лук

Сделайте лунки в почве глубиной 2 – 3 сантиметра и на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Луковицы надо не только воткнуть в лунки, но и слегка вдавить в землю, чтобы они зафиксировались.

Тогда сверху надо присыпать слоем земли. Уже через неделю или максимум через 2 недели лук должен взойти. Все зависит от погодных условий и температуры воздуха.

Огородники не настаивают на подкормке почвы, но если видите, что урожай родит слабо, то можно использовать помет или минеральные удобрения. Не забывайте регулярно поливать лук и вырывать сорняки.