Не проґавте правильний час: коли треба збирати гарбузи восени

Гарбуз – це універсальний овоч, який можна зберігати тривалий час в погребі та готувати з нього чимало поживних страв. Втім важливо зібрати його достиглим, а для цього треба знати, коли ж саме його збирати.

Загалом дачники починають збирати гарбуз з вересня по листопад, тут все залежить від сорту, який ви посадили, пишуть Поради 24.

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Якщо зібрати гарбуз з городу запізно, то отримаєте твердий плід без смаку, а якщо зберете зашвидко, то овочі почнуть швидше гнити та не простоять тривалий час у темному та холодному місці.

Коли збирати гарбуз восени

Щоб бути впевненими в тому, що гарбуз достигнув та готовий до вживання, подивіться до пакетиків з насінням, яке ви висаджували навесні. На кожному з них є інформація, яка дасть вам чітко зрозуміти, в який саме місяць треба збирати овочі.

Скоростиглі гарбузи вже можуть збиратися у вересні, пізні сорти дачники збирають у жовтні, тому тут треба знати, який саме у вас сорт посаджений. Зазвичай овочі дозрівають через 90 – 120 днів після посадки.

Зверніть увагу на головні ознаки стиглості гарбуза. Плодоніжка має бути стиглою та сухою, а шкірка досить щільною. Звук при постукуванні має бути глухим. А от у випадку, якщо листя починають в’янути та зсихатися, то це явна ознака зрілості гарбуза.



Названо найкращий час для збору гарбузів / Фото Pexels

Як правильно збирати гарбузи

Збираючи гарбузи, будьте дуже уважними, оскільки не можна при відривати плодоніжку. Якщо гарбуз буде без цього хвостика, то він швидко згниє. Найкраще овочі зрізати садовими ножицями, залишивши хвостик довжиною 4 сантиметри.

Гарбузи рекомендовано тримати подалі від всіх овочів у картонних чи дерев’яних ящиках. Таким чином вони зможуть залишатися придатними триваліший час.