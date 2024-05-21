Фермери висаджують лавандові кущі з метою отримання цвіту на чай чи декоративних сухоцвітів, які все активніше користуються популярністю. І, звісно, лаванда щороку приваблює тисячі туристів, які хочуть зробити красиві фото у фіолетових полях.

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Коли цвіте лаванда

Лаванда починає цвісти в червні. Розквітає рослина вже в середині червня та квітне аж до серпня. Однак чимало факторів залежить й від погодних умов. Цього року весна видалася теплою, тому лавандові поля можуть розквітнути в травні.

Лаванда може мати кілька відтінків фіолетового. Найпопулярніший з них вже всім відомий нам лавандовий, втім квіти можуть мати блакитний чи навіть насичено рожевий колір.

Квіти мають приємний аромат, який навколо розповсюджується, тож лавандові поля наповнені особливою атмосферою літа зі всіма можливими спектрами запахів.



Сезон лаванди розпочинається з червня / Фото Pexels

Як довго цвіте лаванда

Лаванда цвіте впродовж кількох тижнів, зазвичай, це 15 – 20 днів, однак деякі рослини можуть цвісти цілий місяць. Точний період цвітіння може варіюватися від сорту, а також від регіону вирощування. Однак існують стійкі гібриди, які цвітуть до 2 місяців.