Якщо ви хочете отримати ранній і, головне, багатий урожай кабачків, вам потрібно почати із правильної посадки. В квітні городники вирощували посаду, натомість у першій-другій декаді травня можна вже проводити висадку в відкритий ґрунт.

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Як садити та доглядати за кабачками

Сорти ранніх кабачків зазвичай висаджують у землю в перших числах травня, втім, це можна робити навіть раніше у південних регіонах країни. Зважайте на місце для посадки, адже його потрібно підібрати відповідально. Найкраще будуть рости кабачки на грядках, які добре освітлені сонцем.

Подбати потрібно і про ґрунт – найкраще для культури підходить легкий суглинистий або ж чорнозем нейтральної чи слаболужної реакції. Виснажений ґрунт варто збагатити органікою перед тим, як саджати туди кабачки.



Кабачки потребують догляду після посадки / Фото Pexels

Для того, щоб отримати високий врожай, потрібно не забувати і про правила сівозміни. Наприклад, добре буде висадити кабачки після томатів, гороху, капусти, моркви, часника чи цибулі. Натомість не варто садити кабачки на місці, де раніше росли гарбузові.

Коли рослини молоді, і в них ще не зімкнулося листя, їх потрібно поливати кожного дня, і краще робити це ввечері, вже після заходу сонця. Після цього рослини зрошують раз на шість днів, якщо температура невисока, і кожні 2 дні у спеку.

Кабачки – це ті рослини, які рідко вражають грибкові хвороби та шкідники. Втім, їх все ж може атакувати попелиця, білокрилки та слимаки. У такому випадку потрібно обробити город розчином рідкого мила із водою. Обприскувати радять три рази із інтервалом у 10 днів.