Если вы хотите получить ранний и, главное, богатый урожай кабачков, вам нужно начать с правильной посадки. В апреле огородники выращивали должность, зато в первой-второй декаде мая можно уже проводить высадку в открытый грунт.

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Как сажать и ухаживать за кабачками

Сорта ранних кабачков обычно высаживают в землю в первых числах мая, впрочем, это можно делать даже раньше в южных регионах страны. Учитывайте место для посадки, ведь его нужно подобрать ответственно. Лучше всего будут расти кабачки на грядках, которые хорошо освещены солнцем.

Позаботиться нужно и о почве – лучше всего для культуры подходит легкий суглинистый или чернозем нейтральной или слабощелочной реакции. Истощенный грунт стоит обогатить органикой перед тем, как сажать туда кабачки.



Кабачки нуждаются в уходе после посадки / Фото Pexels

Для того, чтобы получить высокий урожай, нужно не забывать и о правилах севооборота. Например, хорошо будет высадить кабачки после томатов, гороха, капусты, моркови, чеснока или лука. Зато не стоит сажать кабачки на месте, где раньше росли тыквенные.

Когда растения молодые, и у них еще не сомкнулись листья, их нужно поливать каждый день, и лучше делать это вечером, уже после захода солнца. После этого растения орошают раз в шесть дней, если температура невысокая, и каждые 2 дня в жару.

Кабачки – это те растения, которые редко поражают грибковые болезни и вредители. Впрочем, их все же может атаковать тля, белокрылки и слизни. В таком случае нужно обработать огород раствором жидкого мыла с водой. Опрыскивать советуют три раза с интервалом в 10 дней.