Коли копати озимий часник: важливі дні у серпні

Вирощування часнику є досить простим та не потребує значних зусиль. Однак тут треба звернути увагу на викопування та здійснити його вчасно.

Якщо втратити момент, то головки часнику можуть розпастися на частинки, а смакові якості погіршаться. Лише своєчасне збирання дозволить зберегти голівки нового врожаю.

До теми Що посадити на грядці після цибулі та часнику в серпні: візьміть на замітку

Коли треба викопувати часник

Ранньостиглі сорти можна збирати через 85 – 95 днів після появи паростків, пізньостиглі – через 100 – 110 днів.

Озимий часник, який садиться восени, треба встигнути викопати в перших числах серпня. А от ярий часник, який садять весною, викопувати варто в другій половині серпні – в середині вересня.

Коли збирати озимий часник

Залишіть для контролю кілька стрілок та спостерігайте за насіннєвою коробкою. Якщо квітконос розпрямився, а коробочка луснула – тоді час збирати часник.

Ознакою є нижні пера, які мають повністю висохнути, а верхні стебла – почати жовтіти. Також можете підкопати рослину. Якщо колір коріння світло-сірий, почав засихати, а лусочки фіолетового чи білого кольору – можете викопувати.



Часник треба викопувати на початку червня / Фото Pexels

Коли викопувати ярий часник

У ярого часнику немає стрілок, тому треба орієнтуватися за листям, якщо воно пожовтіло. Щоб переконатися у зрілості – можна викопати кілька головок.

Загалом же, бадилля дозрілого часнику має схилятися до землі. Головки мають бути міцними та вкритими напівсухою лускою в 3 шари, а часникові часточки мають бути відокремленими та легко очищатися від лушпиння.

Як правильно викопувати часник

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

За тиждень до збирання часнику треба припинити поливати грядки. Викопувати треба в сухий день – вранці чи ввечері. Щоб не пошкодити головку, часник треба підкопувати вилами, а не лопатою.

Пошкоджені та перезрілі головки погано зберігаються, тому їх треба використовувати в першу чергу. Часник треба на 7 – 10 днів залишити в добре провітрювальному місці для просушування. Після цього обріжте стебло, залишивши шийку довжиною 10 сантиметрів та коріння.