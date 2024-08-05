Когда копать озимый чеснок: важные дни в августе

Выращивание чеснока является достаточно простым и не требует значительных усилий. Однако здесь надо обратить внимание на выкапывание и осуществить его вовремя.

Если упустить момент, то головки чеснока могут распасться на части, а вкусовые качества ухудшатся. Только своевременная уборка позволит сохранить головки нового урожая.

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Когда надо выкапывать чеснок

Раннеспелые сорта можно собирать через 85 – 95 дней после появления ростков, позднеспелые – через 100 – 110 дней.

Озимый чеснок, который сажается осенью, надо успеть выкопать в первых числах августа. А вот яровой чеснок, который сажают весной, выкапывать стоит во второй половине августе – в середине сентября.

Когда собирать озимый чеснок

Оставьте для контроля несколько стрелок и наблюдайте за семенной коробкой. Если цветонос распрямился, а коробочка лопнула – тогда время собирать чеснок.

Признаком являются нижние перья, которые должны полностью высохнуть, а верхние стебли – начать желтеть. Также можете подкопать растение. Если цвет корней светло-серый, начал засыхать, а чешуйки фиолетового или белого цвета – можете выкапывать.



Чеснок надо выкапывать в начале июня / Фото Pexels

Когда выкапывать яровой чеснок

У ярового чеснока нет стрелок, поэтому надо ориентироваться по листьям, если они пожелтели. Чтобы убедиться в зрелости – можно выкопать несколько головок.

В целом же, ботва созревшего чеснока должна склоняться к земле. Головки должны быть крепкими и покрытыми полусухой чешуей в 3 слоя, а чесночные дольки должны быть отделенными и легко очищаться от шелухи.

Как правильно выкапывать чеснок

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

За неделю до уборки чеснока надо прекратить поливать грядки. Выкапывать надо в сухой день – утром или вечером. Чтобы не повредить головку, чеснок надо подкапывать вилами, а не лопатой.

Поврежденные и перезревшие головки плохо хранятся, поэтому их надо использовать в первую очередь. Чеснок надо на 7 – 10 дней оставить в хорошо проветриваемом месте для просушки. После этого обрежьте стебель, оставив шейку длиной 10 сантиметров и корни.