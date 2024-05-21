На замітку дачникам: коли саме треба викопувати картоплю

Картопля – універсальний овоч, який садять майже всі на своїх ділянках. Та для того, щоб зібраний урожай добре зберігався, треба знати, коли саме починати копати картоплю.

Час викопування картоплі визначають по бадиллю. Якщо воно пожовкло й підсохло – тоді час копати. Однак таке може бути не зі всіма кущами, оскільки деякі можуть бути ще зеленими, тоді як інші – сухі.

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Це стається у випадку, якщо при посадці допускають помилку, висаджуючи сорти з різним терміном дозрівання разом. Городники радять перед тим, як почати викопувати картоплю провести тест. Для цього викопайте по кілька кущів на різних ділянках городу. Якщо бульби відпадають від бадилля – то це ознака зрілої картоплі.

Також час викопування картоплі визначають по часовому проміжку. До прикладу, ідеальний час для цього настає через 80 – 100 днів після посадки.



Названо найкращий час для викопування картоплі / Фото Unsplash

На приватних ділянках викопування картоплі вже стало механізованіше. Городники замість лопат використовують мотоблоки, які допомагають зібрати врожай. За допомогою цього механізму процес викопування відбудеться швидше.

Однак треба пам’ятати одне правило: якщо картоплю садили лопатою, то й збирати її теж треба методом викопування лопатою. Ряди посаджені лопатою будуть відрізнятися від тих, які посаджені були під мотоблок, тому не варто його застосовувати, щоб не порізати кущі.

Небезпека раннього чи пізнього збору картоплі

Занадто рано викопана картопля придатна для вживання найближчим часом, бо шкірка її тонка й схильна до механічних пошкоджень.

А от затягувати з часом збирання не варто, бо від цього картопля більшою не стане, а в середині осені бадилля картоплі жовтіє, повністю висихає або згниває і тоді кущ доведеться шукати інтуїтивно.