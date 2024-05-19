Ручний збір шкідників та личинок – доволі трудомісткий процес та не завжди є ефективним. Натомість біля картоплі можна висаджувати певні культури, які відлякують жуків, встановлювати пастки й приманки та розбризкувати настоянки.

Дивіться також Ведмедка зникне з вашого городу: ефективні методи боротьби із шкідником

Відлякуючі рослини

Посадіть біля картоплі чорнобривці й календулу. Колорадський жук не любить запах цих рослин, тому не буде шкодити картоплі. Також посадити між рядами можна кріп, настурцію, горох, квасолю чи бобові.

Пастки

Прикопайте між рядками кілька консервних банок, щоб їхня шийка була на рівні із землею. Туди поставте нарізану картоплю. Колорадський жук заповзе в банку, але вже не зможе з неї вибратися.

Деякі городники заливають в банки розчин сечовини (1 стакан на 1 літр води). Таку отруту варто змінювати раз в тиждень.

Відлякування

Колорадські жуки не люблять деревної золи, цибулиння та бобових. При посадці картоплі поставте квасолю, жменю золи та лушпиння цибулі. Вони стануть для рослини підживленням, а шкідників відлякають. Також жуки не люблять ялівця, який можна поставити в лунки при посадці бульб.

Також застосовувати можна листя волоського горіха. Спочатку їх треба настояти у воді, процідити, а потім цим розчином обприскувати сходи. А ще городники люблять опудрювати картопляні кущі деревною золою. Такий метод треба застосовувати після дощу чи зранку по росі.

Обприскування

Щоб захистити грядки від колорадського жука, городники використовують відвар кульбаби та хвоща чи полину. По 200 грамів свіжої зелені треба кип’ятити 15 хвилин у відрі, а після охолодження 0,5 літрів відвару розвести в 10 літрах води.

Гірчиця теж згубно впливає на шкідників. 100 грамів сухої гірчиці треба розвести в 10 літрах води та додати 100 мілілітрів 9%-го оцту. Також 100 грамів сухої гірчиці розведіть в 1 літрі води з додаванням господарського мила.