Ручной сбор вредителей и личинок – довольно трудоемкий процесс и не всегда эффективен. Зато возле картофеля можно высаживать определенные культуры, которые отпугивают жуков, устанавливать ловушки и приманки и разбрызгивать настойки.

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Отпугивающие растения

Посадите возле картофеля бархатцы и календулу. Колорадский жук не любит запах этих растений, поэтому не будет вредить картофелю. Также посадить между рядами можно укроп, настурцию, горох, фасоль или бобовые.

Ловушки

Прикопайте между рядами несколько консервных банок, чтобы их горлышко было на уровне с землей. Туда поставьте нарезанный картофель. Колорадский жук заползет в банку, но уже не сможет из нее выбраться.

Некоторые огородники заливают в банки раствор мочевины (1 стакан на 1 литр воды). Такую отраву стоит менять раз в неделю.

Отпугивание

Колорадские жуки не любят древесной золы, луковой шелухи и бобовых. При посадке картофеля поставьте фасоль, горсть золы и луковой шелухи. Они станут для растения подкормкой, а вредителей отпугнут. Также жуки не любят можжевельника, который можно поставить в лунки при посадке клубней.

Также применять можно листья грецкого ореха. Сначала их надо настоять в воде, процедить, а потом этим раствором опрыскивать всходы. А еще огородники любят опудривать картофельные кусты древесной золой. Такой метод надо применять после дождя или утром по росе.

Опрыскивание

Чтобы защитить грядки от колорадского жука, огородники используют отвар одуванчика и хвоща или полыни. По 200 граммов свежей зелени надо кипятить 15 минут в ведре, а после охлаждения 0,5 литров отвара развести в 10 литрах воды.

Горчица тоже пагубно влияет на вредителей. 100 граммов сухой горчицы надо развести в 10 литрах воды и добавить 100 миллилитров 9%-го уксуса. Также 100 граммов сухой горчицы разведите в 1 литре воды с добавлением хозяйственного мыла.