Соседство с орехом, к сожалению, переносят далеко не все культуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket. Впрочем, это не значит, что под ним вообще ничего нельзя посадить.

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Что посадить под орехом?

Грецкий орех – это неприхотливое растение, что удивительно быстро растет, поэтому его прежде всего высаживают на участке, когда хотят его озеленить. После посадки дерево быстро формирует корневую систему, а потом и густую широкую крону.

Особенностью дерева также является его способность выделять вещество югнол. И при проникновении в почву это вещество действует как гербицид и подавляет рост большого количества растений. И если вы все же решились посадить орех на участке, тогда нужно правильно выбрать участок и определить, как будет использоваться место под кроной.



Под орехом растут не все растения / Фото Pexels

Вот какие растения хорошо растут под орехом:

ягодные кустарники;

пряные травы;

декоративные цветы и кустарники.

Поэтому, прежде всего под орехом можно посадить кусты малины, черной смородины и даже крыжовника. Эти культуры достаточно теневыносливые, а также хорошо переносят соседство с орехом и дальше будут давать неплохой урожай.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, почему нельзя рубить орех, что растет возле дома. Не все знают о значении древней приметы.

При посадке смородины нужно выбирать сразу несколько кустиков для перекрестного опыления: это поможет получить больший урожай с качественными ягодами. А вот малина предпочитает свободные посадки – и место под кроной ореха станет неплохим вариантом.

Если же вы хотите самостоятельно выращивать пряные травы, тогда под кроной ореха можно смело сажать мяту, базилик, тархун, мелиссу, петрушку, сельдерей. Кроме того, неплохо под орехом будет расти также и озимый чеснок – растение прорастает с приходом первого тепла и созревает уже в середине июля, когда листья ореха только набирает массу.

Из цветов выращивать под орехом успешно можно крокусы, нарциссы, тюльпаны, ландыши, примулу. Кроме того, можно сажать также папоротник, хосту и лилейник.