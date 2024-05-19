Весна – это то время, когда вам уже стоит позаботиться о защите ваших огородных культур от медведки и других вредителей. Именно в эту пору и медведки, и медведки просыпаются от спячки и вылезают на поиски пищи и объедают все на своем пути – и в том числе и культуры, которые вы только что высадили.

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Как избавиться от медведки

Медведка – это тот вредитель, который может уничтожать весь ваш урожай без разбора. Она может повредить и уничтожить пшеницу, рожь, ячмень, овес и другие злаки, свеклу, картофель, огурцы, тыквы, редис, лук и еще целый ряд культур.

Впрочем, не стоит преждевременно расстраиваться: существуют способы, которые помогут эффективно побороться с вредителем и помешать ему уничтожить ваш огород.

Например, если вы только наткнулись на медведку, залейте ее мыльным раствором. Вы также можете воспользоваться не только мылом, но и обычным стиральным порошком. Медведки очень не любят моющих средств, и через некоторое время они начнут вылезать на поверхность грунта. Именно тогда их будет удобнее всего поймать и раздавить.

Также вы можете изготовить специальные сладкие ловушки-приманки. Для этого вам понадобится стеклянная банка, края которой обмажьте вареньем. Пару ложек положите и внутрь. Закопайте банку на огороде таким образом, чтобы края оказались на уровне почвы. Ночью медведки начнут вылезать на запах сладкого, и когда попадут в ловушку, уже не смогут из нее выбраться.

Еще один вариант ловушки – приманка с пивом. Ее можно сделать почти так же, как и сладкую, но вместо варенья вам нужно будет воспользоваться пивом. Закопать в землю бутылку нужно под углом в 45 градусов, чтобы верхний край горла был на уровне с землей.

Также весной активно для борьбы с медведками используют и настой валерианы. Для того, чтобы приготовить его, вам нужно в 10 литрах воды растворить 3 столовые ложки валерианы. Под каждый куст или дерево выливайте по стакану раствора. Обычно будет достаточно месяца, чтобы медведка исчезла.