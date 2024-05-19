Флорист Елена Петрова рассказала, что цветы сразу надо поставить в высокую и большую вазу и следить за тем, чтобы стебли постоянно находились в холодной воде.

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Оказывается, что чем выше ваза с холодной водой, тем цветы будут дольше стоять. Каждый раз после смены воды надо делать свежий срез стебля. Эксперт даже советует добавлять в воду немного хлорки и ставить их подальше от тепла. В летнее время их следует убирать от прямых солнечных лучей и не держать на подоконнике.



Розы могут простоять в воде гораздо дольше / Фото Pexels

Что делать, чтобы розы дольше стояли

Перед тем, как ставить цветы в вазу – оборвите листья, которые низко расположены. Если от них избавиться, то можно избежать быстрого гниения.

Стебель розы срезайте наискосок. Это стоит делать для того, чтобы розы лучше поглощали воду. Всегда подрезайте розы, потому что если они будут доставать дна вазы, то быстрее завянут.

Вода для роз должна быть холодной всегда. Комнатная температура воды не совсем подходит. Воды нужно менять ежедневно и промывать стебли под холодной водой.

Чтобы быть убежденными в том, что розы долго простоят, добавьте в воду специализированную химию для цветов, которую можно приобрести в любом цветочном магазине.

Также флористы советуют добавлять в воду ложку сахара, ложку уксуса, водки, каплю отбеливателя или таблетку аспирина. Смешивать эти ингредиенты нельзя, добавлять в воду только по отдельности.