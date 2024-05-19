Флористка Олена Петрова розповіла, що квіти одразу треба поставити у високу та велику вазу та стежити за тим, щоб стебла постійно перебували в холодній воді.

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Виявляється, що чим вищою є ваза з холодною водою, тим квіти будуть довше стояти. Кожного разу після зміни води треба робити свіжий зріз стебла. Експертка навіть радить додавати у воду трохи хлорки та ставити їх подалі від тепла. У літню пору їх варто забирати від прямих сонячних променів та не тримати на підвіконні.



Троянди можуть простояти у воді набагато довше / Фото Pexels

Що робити, щоб троянди довше стояли

Перед тим, як ставити квіти у вазу – обірвіть листки, які низько розташовані. Якщо від них позбутися, то можна уникнути швидкого гниття.

Стебло троянди зрізайте навскіс. Це варто робити для того, щоб троянди краще поглинали воду. Завжди підрізайте троянди, бо якщо вони діставатимуть дна вази, то швидше зів’януть.

Вода для троянд має бути холодною завжди. Кімнатна температура води не зовсім підходить. Води потрібно міняти щодня й промивати стебла під холодною водою.

Щоб бути переконаними в тому, що троянди довго простоять, додайте у воду спеціалізовану хімію для квітів, яку можна придбати в будь-якому квітковому магазині.

Також флористи радять додавати у воду ложку цукру, ложку оцту, горілки, краплю відбілювача або таблетку аспірину. Змішувати ці інгредієнти не можна, додавати у воду лише окремо.