Термін, коли потрібно починати викопувати картоплю, залежить від дуже великої кількості факторів. Це і сорт картоплі, і погода, і час, коли ви її посадили, і певні особливості догляду.

Цікаво Яка їжа робить нас щасливими: список продуктів, про які варто знати

Коли потрібно копати картоплю

Ранні сорти картоплі можна починати викопувати вже на початку липня чи в кінці червня – але тільки для того, щоб відразу ж вживати у їжу. А ось для зберігання її починають збирати дещо пізніше – десь в середині чи кінці липня.

Натомість середньостиглі сорти зазвичай готові для того, щоб їх викопувати, приблизно у кінці серпня – на початку вересня. А ось з пізніми сортами картоплі потрібно зачекати ще більше – в кінці вересня чи у жовтні.

Як визначити, чи пора копати картоплю

Для того, щоб визначити, що час викопувати молоду картоплю, потрібно провести певні розрахунки. Спершу має пройти 15 – 20 днів від цвітіння картоплі, а згодом – ще 3 тижні, якщо картопля недостатньо велика. А ось пізні сорти картоплі копають приблизно через 2,5 – 4 місяці після посадки.



Картоплю потрібно копати у правильний час / Фото Pexels

Найперша ознака, за якою можна визначити, що картопля готова до збору – це бадилля. Якщо воно пожовтіло і висохло, це означає, що плоди вже достигли.

Ось ще кілька ознак: бульби дуже легко відділяються від бадилля, а шкірка бульб товста і не лущиться, а розмір відповідає сортовим характеристикам.

Коли копати картоплю за місячним календарем

Якщо ви хочете звірити садові та городні роботи із фазою Місяця, тоді ось найкращі дати для копання коренеплодів. У серпні це 14 – 20, 25, 29 та 30 числа. А у вересні це 1 – 2, 6 – 11, 15 – 21, 23 – 26 та 29 – 30 вересня.