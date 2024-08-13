Срок, когда нужно начинать выкапывать картофель, зависит от очень большого количества факторов. Это и сорт картофеля, и погода, и время, когда вы его посадили, и определенные особенности ухода.

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Когда нужно копать картофель

Ранние сорта картофеля можно начинать выкапывать уже в начале июля или в конце июня – но только для того, чтобы сразу же употреблять в пищу. А вот для хранения его начинают собирать несколько позже – где-то в середине или конце июля.

Зато среднеспелые сорта обычно готовы для того, чтобы их выкапывать, примерно в конце августа – в начале сентября. А вот с поздними сортами картофеля нужно подождать еще больше – в конце сентября или в октябре.

Как определить, пора ли копать картофель

Для того, чтобы определить, что время выкапывать молодой картофель, нужно провести определенные расчеты. Сначала должно пройти 15 – 20 дней от цветения картофеля, а затем – еще 3 недели, если картофель недостаточно большой. А вот поздние сорта картофеля копают примерно через 2,5 – 4 месяца после посадки.



Картофель нужно копать в правильное время / Фото Pexels

Самый первый признак, по которому можно определить, что картофель готов к сбору – это ботва. Если она пожелтела и высохла, это означает, что плоды уже созрели.

Вот еще несколько признаков: клубни очень легко отделяются от ботвы, а кожура клубней толстая и не шелушится, а размер соответствует сортовым характеристикам.

Когда копать картошку по лунному календарю

Если вы хотите сверить садовые и огородные работы с фазой Луны, тогда вот лучшие даты для копания корнеплодов. В августе это 14 – 20, 25, 29 и 30 числа. А в сентябре это 1 – 2, 6 – 11, 15 – 21, 23 – 26 и 29 – 30 сентября.