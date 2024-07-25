Як зрозуміти, що тюльпани вже пора викопувати: не проґавте ідеальний час

Тюльпани – це ті рослини, які можна зустріти практично на будь-якій клумбі. Ось тільки що робити з ними після того, як цвітіння завершилося?

Чимало садівників-любителів взагалі не викопують тюльпани, та й не замислюються над тим, що це потрібно робити. І дикорослі тюльпани й справді можна ростити на одному місці протягом 5 років, а ось інші потребують частішого догляду.

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Навіщо потрібно викопувати тюльпани

Навіть якщо у вас на клумбі й справді ростуть дикорослі тюльпани, і їх потрібно час від часу викопувати, аби потім посадити заново. Вся річ полягає у тому, що після цвітіння рослина починає утворювати "діток" – їх може бути кілька або ж тільки одна.

І якщо з ними нічого не робити, ці нові цибулини будуть заглиблюватися у ґрунт та почнуть дрібніти. А в результаті тюльпани зацвітуть пізніше, цвітіння стане не таким пишним. А в окремих випадках цвітіння може й припинитися взагалі.

А якщо ви хочете, щоб дорослі тюльпани не втрачали своєї краси та пишноти, тоді вам потрібно викопувати їх із певною періодичністю:

дикорослі – раз на 3 – 5 років;

сортові – кожного року.

Коли викопувати тюльпани

Зазвичай проводять цю процедуру саме в липні. Втім, тут краще все ж орієнтуватися не на календар, а на те, як виглядають квіти: якщо ви помітили, що їхнє листя вже пожовкло й почало підсихати, це сигнал, що можна копати.

Втім, можна зайнятися цим і пізніше. Головне – не загубити місце з цибулинами, адже у серпні чи у вересні знайти їх буде набагато складніше.

Чимало садівників переймаються запитанням, чи можна викопувати цибулини відразу ж після цвітіння? Насправді це небажано, адже варто все ж дочекатися пожовтіння та всихання листя. А якщо ви викопаєте тюльпани раніше потрібного терміну, цибулина просто не встигне сформуватися та не зможе довго зберігатися до повторної посадки. А так ви втратите увесь сенс посадки.



Тюльпани потрібно іноді викопувати / Фото Pexels

Як викопувати тюльпани

Для викопування тюльпанів потрібно дочекатися сухої погоди, і краще не викопувати цибулю лопатою, натомість краще використати вила.