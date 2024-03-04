Лаванда має досить специфічний запах, який виділяється тільки тоді, коли ви обрізаєте квіти, гілочки, трете листя чи якось торкаєтеся куща. Окрім того, вона надзвичайно корисна, і її вже протягом дуже тривалого часу використовують у народній медицині. Також лаванду можна використовувати як ароматну добавку до напоїв чи страв.

Цікаво Коли потрібно сіяти помідори на розсаду в 2024 році: не пропустіть

Які є види лаванди

Чимало людей асоціюють пахучі кущики лаванди із незмінним фіолетовим кольором. Втім, насправді відтінки різних сортів можуть вразити вас різноманітністю. Ви можете висадити лаванду із синіми, білими, рожевими та зеленими кольорами – і це тільки основна палітра.

За загальноприйнятою класифікацією розрізняють два види лаванди – англійську та французьку. Англійська має вузькі листочки та подовжені колосоподібні суцвіття. Саме її найчастіше використовують у ландшафті.

Натомість французька лаванда – набагато примхливіша рослина. Зовні вона може нагадувати англійську, проте має дещо ширше листя та коротші суцвіття. Її частіше використовують у якості кімнатних рослин, адже її можуть погубити навіть незначні морози.

Де садити лаванду

Ця квітка є досить теплолюбною, тож найкращим місцем для її висаджування будуть відкриті сонячні ділянки. Можуть кущики лаванди рости і у напівтіні, проте у такому випадку ви навряд чи дочекаєтеся цвітіння. А ось у тіністих місцях лаванда цвіте не рясно, а гілочки можуть видовжитися, і через це рослина втрачає декоративний вигляд.



Лаванду потрібно садити на сонячному місці / Фото Pexels

Зважайте і на те, що коріння лаванди не надто добре реагує на високий рівень вологості у ґрунті. Тож намагайтеся не висаджувати її на заболочених ділянках та на місцях, де високо підходять ґрунтові води.

Як та коли садити лаванду

Лаванда – це та рослина, яка не дуже добре переносить посадку. Тож краще відразу визначитися із місцем висаджування. Для того, щоб вона якомога краще прижилася на ділянці, найкраще купувати такі сорти, що пристосовані до вашої кліматичної зони.

Висаджують цю рослину ранньою весною після того, як вже зникла загроза нічних заморозків, або ж восени, але не пізніше вересня.

Перед тим, як ви почнете висаджувати кущі лаванди, вам потрібно її добре полити, перед цим зануривши коріння у воду на пів години. У підготовані ями шириною і глибиною у 30 сантиметрів потрібно поставити кущик рослини та засипати його ґрунтом та компостом, а потім добре полити.