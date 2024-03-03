Якщо ви хочете влітку отримати багатий урожай помідорів, то почати слід, звісно ж, з вирощування хорошої розсади. Не можна забувати і про підживлення та полив, та все ж посів насіння іде спершу.

Цікаво Коли вже час садити кабачки на розсаду і у ґрунт: потрібно знати

Коли сіяти помідори на розсаду

Сіяти томати потрібно залежно від клімату, і у південних регіонах це можна робити раніше, тим часом як на півночі навпаки – пізніше. Але здебільшого робити це можна від середини лютого до середини березня.

Іноді городники орієнтуються на терміни дозрівання та сорт помідорів:

для ранніх та ультраранніх сортів – це 80 – 105 днів;

для середньостиглих – 110 – 120 днів;

для пізніх – 125 – 140 днів.

Що довший термін дозрівання у помідорів, то раніше їх потрібно сіяти, щоб вони встигли дозріти. Також не забудьте врахувати і те, що після посіву сходам знадобиться ще тиждень для того, щоб прорости, а після пересадки – приблизно 5 днів на адаптацію.

Найзручніше визначати час сіяння на розсаду від того терміна, коли ви збираєтеся пересаджувати томати на грядку. Зазвичай це роблять вже тоді, коли відійдуть заморозки. І від дати пересадки відрахуйте приблизно 60 днів та додайте один тиждень.

Як садити помідори на розсаду

Посадка насіння на розсаду – це зовсім нескладна справа, проте вам все ж потрібно знати кілька важливих моментів. Вам не потрібно пророщувати насіння перед тим, як садити його на розсаду, тож ви можете відразу підготувати ємності та зробити на дні дренажні отвори.

Ємності наповніть ґрунтом трохи більше, ніж наполовину, а потім кладіть насінини, злегка притискайте їх та присипайте шаром ґрунту.

Не забудьте полити посіви із пульверизатора та затягніть ваші ємності для посадки плівкою – так ви створите для насіння правильні тепличні умови. Стояти насіння має у теплому місці – тоді воно зійде вже за 5 – 7 днів.