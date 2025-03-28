Коли і як обрізати троянди: головний секрет пишного цвітіння

Правильна обрізка троянд навесні – це запорука того, що за кілька місяців вони потішать вас великими та пишними квітами.

На жаль, далеко не всі городники знають про те, наскільки важливою є обрізка троянд – а потім нарікають на те, що цвітіння кущів було швидким та не надто рясним, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". Та одне швидке завдання може змінити вигляд вашого куща.

Цікаво Коли обрізати плодові дерева навесні: ідеальний час для пишного цвітіння

Як правильно обрізати троянди?

Перед тим, як розбиратися, як обрізати різні види троянд, потрібно зрозуміти, як грамотно робити зрізи та який інструмент для цього використати. Це може здатися неважливим, проте не всі городники знають, що для розарію у вас мають бути окремі інструменти, аби не перенести на троянди збудники захворювань та шкідників з інших рослин.

Інструменти потрібно мити та дезінфікувати, а також стежити за тим, аби вони залишалися гострими. Чистий та чіткий зріз швидко гоїться, і тоді ризик, що через нього у троянду потраплять збудники хвороб, стає мінімальним.

Для обрізки троянд вам потрібні такі інструменти:

якісний секатор;

гілкоріз;

пилка.

Гілку троянди потрібно різати навскіс, вище за добре розвинену бруньку на пів сантиметра. Якщо залишити над брунькою довший пеньок, він засохне та стане входом для різних патогенів.

Зріз робіть так, щоб роса, дощова вода скочувалися з нього у протилежний від бруньки бік, а не у пазуху листа. Старі та хворі гілки обрізають на кільце – це значить, що пагін потрібно зрізати біля самої основи без пенька.

Якщо діаметр зрізу великий, потрібно обробити його садовим варом чи спеціальними препаратами. Через необроблені зрізи у троянду також може потрапити інфекція.



Троянди потрібно обрізати навесні / Фото Pexels

Коли проводити санітарну обрізку?

Санітарну обрізку потрібно провести відразу ж після того, як ви зняли з троянд укриття на весні. Видаляйте пагони, що погано перезимували, мають побурілу коричневу кору, а також гілки, що вкрилися плямами, висохли та почорніли.

Пагони обрізають поступово, аби не зрізати зайве. Обрізайте потрохи до здорової деревини. Видалені гілки приберіть з саду чи спаліть, якщо є така можливість.

До речі, раніше ми вже розповідали, коли в 2025 потрібно обрізати виноград, аби гілки гнулися від врожаю.

Коли проводити омолоджуючу обрізку троянд?

Проводять її навесні, вже після того, як троянди прокинулися та почали розвивати бруньки. Це дасть імпульс до формування нових пагонів. У всіх кущів троянди обрізають старі пагони, аби замість них почали розвиватися молоді.

Пагони, що постарішали, потрібно обрізати на кільце, не залишаючи жодних пеньків. Якщо ви помітили, що кущ повільно росте та не дуже рясно цвіте, це значить, що потрібно вже його омолодити.

Формуюча обрізка троянд

Її можна проводити протягом усієї весни. З її допомогою ви можете надати кущу потрібної вам форми. Кущ має добре освітлюватися сонцем, провітрюватися, бути розкритим, а не загущеним. Видаліть усі конкуруючі пагони, які ростуть дуже близько один до одного. Залишайте тільки найсильніші.