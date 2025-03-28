Досвідчені дачники вже знають, що навесні потрібно не тільки готувати грядки на городі, але й потурбуватися про вигляд саду, повідомляє 24 Канал. Зважайте на те, що від вдало обраного часу обрізки буде залежати, наскільки рясно цвістимуть дерева, та скільки плодів ви з них зберете.

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Для чого потрібно обрізати дерева?

Перша причина проста та зрозуміла – це робиться для збільшення врожайності. Пагони після обрізання будуть отримувати більше сонячного світла та тепла, і так ваш врожай покращиться. Окрім того, обрізка допомагає сформувати гарну крону, і дерева будуть виглядати привабливо.

Також не всі садівники знають, що обрізка дерев підвищує їхню морозостійкість. Окрім того, зміцнюється імунна система дерева, а в ньому зменшується кількість хвороб та шкідників.

Обрізка – це також чудовий спосіб контролювати ріст дерева, аби стовбур та верхівка розвивалися рівномірно. Досвідчені садівники знають, що обрізку потрібно проводити щороку, а не раз на кілька років. Так рослинам буде набагато простіше перенести цей процес.

Якщо обрізати дерева щорічно, можна видаляти не більше, як третину від загальної кількості гілок – і найкраще позбуватися старих.

Втім, деякі рослини обрізати навесні не можна – так тільки пошкодите їхнє цвітіння.



Обрізка дерев навесні дуже важлива / Фото Pexels

Як і коли проводити обрізку дерев навесні?

Зазвичай обрізку проводять не раз, а двічі на рік – восени та навесні. Навесні найкраще братися за це наприкінці лютого та в березні – потрібно вибрати час, коли рослини ще сплять, і на них не сформувалися бруньки.

Зокрема, на початку березня потрібно проводити обрізку молодих зерняткових дерев – яблунь та груші. А ось у квітні проводять обрізку молодих кісточкових дерев – абрикоса, вишні та черешні.

Пізньою весною чи навіть на початку літа можна обрізати старі дерева. Їхню обрізку проводять під час або після цвітіння – так ви можете послабити процеси росту пагонів та контролювати розмір рослини.

А ось для дерев, які рано плодоносять, як-от абрикос, обрізку можна проводити влітку. Зважайте, що це призведе до того, що наступного року абрикос цвістиме пізніше, і це врятує його у випадку весняних заморозків.

Існує кілька основних видів обрізок, які потрібно запам'ятати.