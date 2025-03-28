Опытные дачники уже знают, что весной нужно не только готовить грядки на огороде, но и позаботиться о виде сада, сообщает 24 Канал. Учитывайте то, что от удачно выбранного времени обрезки будет зависеть, насколько обильно будут цвести деревья, и сколько плодов вы с них соберете.
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Для чего нужно обрезать деревья?
Первая причина проста и понятна – это делается для увеличения урожайности. Побеги после обрезки будут получать больше солнечного света и тепла, и так ваш урожай улучшится. Кроме того, обрезка помогает сформировать хорошую крону, и деревья будут выглядеть привлекательно.
Также не все садоводы знают, что обрезка деревьев повышает их морозостойкость. Кроме того, укрепляется иммунная система дерева, а в нем уменьшается количество болезней и вредителей.
Обрезка – это также отличный способ контролировать рост дерева, чтобы ствол и верхушка развивались равномерно. Опытные садоводы знают, что обрезку нужно проводить ежегодно, а не раз в несколько лет. Так растениям будет гораздо проще перенести этот процесс.
Если обрезать деревья ежегодно, можно удалять не более, как треть от общего количества веток – и лучше всего избавляться от старых.
Впрочем, некоторые растения обрезать весной нельзя – так только повредите их цветение.
Обрезка деревьев весной очень важна / Фото Pexels
Как и когда проводить обрезку деревьев весной?
Обычно обрезку проводят не раз, а дважды в год – осенью и весной. Весной лучше браться за это в конце февраля и в марте – нужно выбрать время, когда растения еще спят, и на них не сформировались почки.
В частности, в начале марта нужно проводить обрезку молодых семечковых деревьев – яблонь и груши. А вот в апреле проводят обрезку молодых косточковых деревьев – абрикоса, вишни и черешни.
Поздней весной или даже в начале лета можно обрезать старые деревья. Их обрезку проводят во время или после цветения – так вы можете ослабить процессы роста побегов и контролировать размер растения.
А вот для деревьев, которые рано плодоносят, например абрикос, обрезку можно проводить летом. Учитывайте, что это приведет к тому, что в следующем году абрикос будет цвести позже, и это спасет его в случае весенних заморозков.
Существует несколько основных видов обрезок, которые нужно запомнить.
- Прореживающая обрезка. Такая обрезка применяется к молодым деревьям, в которых только формируется крона. Ее задача – сформировать разветвленную крону и остановить значительный рост старых ветвей.
- Обрезка после посадки. Проводится она для того, чтобы корни быстрее прижились, а также растение начало формировать крону дерева.
- Оздоровительная или санитарная обрезка. Она уничтожает ветви, поврежденные гнилью или вредителями. Использовать как компост такие ветви потом нельзя – их нужно сжечь, чтобы уберечь сад от болезней.