Якщо ви будете дотримуватися кількох основних правил, посадка лілій у землю має пройти надзвичайно легко, і вже наступного сезону вони потішать вас неймовірним цвітінням.

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Коли можна садити лілії восени

Звісно ж, потрібно враховувати той факт, що кліматичні умови в кожному регіоні України навіть в однаковий час можуть досить серйозно відрізнятися. І правильну посадку лілій восени потрібно провести в той час, коли вони ще встигнуть вкоренитися до початку морозів, але не встигнуть піти у зростання.

Оптимальний час настає тоді, коли добова температура зупиниться на позначці у 10 градусів. Коли ви купуєте посадковий матеріал, також дуже важливо враховувати тривалість періоду спокою та вид рослини, яку ви збираєтеся садити.

Наприклад, гібриди, створені американськими селекціонерами, варто висаджувати в середині вересні, аби цибулина як слід вкоренилася. А якщо ви посадите рослини в ґрунт напередодні заморозків, тоді вони просто не виживуть, адже не приживуться.

Азіатські різновиди лілій характеризуються морозостійкістю та невибагливістю, і їх можна висаджувати в середині жовтня – за 3 – 4 тижні до заморозків. Східні ж види у відкритий ґрунт можна садити тільки в південних регіонах, а на решті території посадка проводиться тільки в теплицях.

Важливо не тільки знати, коли посадити цибулини лілій восени, але й відібрати якісний матеріал для посадки. Адже восени саджають ті цибулини, які викопали того ж таки року. І якщо проводите посадку власних цибулин, тоді проблем не має виникнути, а ось якщо купуєте – звертайте увагу на маркування продавця.



Лілії потрібно висаджувати вчасно і правильно / Фото Pexels

Як посадити лілії восени

Перш за все, оберіть правильну ділянку. Залежно від ґрунту, лілії може знадобитися слабокислий чи кислий ґрунт, і перед посадкою потрібно знайти відповідне місце, яке буде відкритим для сонця, з легким поживним ґрунтом, що добре пропускає вологу. Окрім того, на місці посадки лілій не має бути протягів.

Низькорослі та середньорослі лілії радять висаджувати на глибину 15 сантиметрів, а якщо цибулини дрібні – на глибину 8 сантиметрів. Відстань між квітами має бути від 15 до 25 сантиметрів.

Високорослі сорти можна заглибити на 20 сантиметрів, з відстанню у 30 сантиметрів між цибулинами.

На дно лунки потрібно насипати річковий пісок чи шар дренажу, а зверху покласти ґрунт. Коріння цибулини розподіліть по поверхні, а потім акуратно ущільніть піском з усіх боків. Після цього лунка засипається ґрунтом, а зверху добре ущільнюється. Поверхню потрібно замульчувати торфом чи тирсою.