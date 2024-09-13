Если вы будете придерживаться нескольких основных правил, посадка лилий в землю должна пройти чрезвычайно легко, и уже в следующем сезоне они порадуют вас невероятным цветением.

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Когда можно сажать лилии осенью

Конечно же, нужно учитывать тот факт, что климатические условия в каждом регионе Украины даже в одинаковое время могут достаточно серьезно отличаться. И правильную посадку лилий осенью нужно провести в то время, когда они еще успеют укорениться до начала морозов, но не успеют пойти в рост.

Оптимальное время наступает тогда, когда суточная температура остановится на отметке в 10 градусов. Когда вы покупаете посадочный материал, также очень важно учитывать продолжительность периода покоя и вид растения, которое вы собираетесь сажать.

Например, гибриды, созданные американскими селекционерами, стоит высаживать в середине сентябре, чтобы луковица как следует укоренилась. А если вы посадите растения в грунт накануне заморозков, тогда они просто не выживут, ведь не приживутся.

Азиатские разновидности лилий характеризуются морозостойкостью и неприхотливостью, и их можно высаживать в середине октября – за 3 – 4 недели до заморозков. Восточные же виды в открытый грунт можно сажать только в южных регионах, а на остальной территории посадка проводится только в теплицах.

Важно не только знать, когда посадить луковицы лилий осенью, но и отобрать качественный материал для посадки. Ведь осенью сажают те луковицы, которые выкопали в том же году. И если проводите посадку собственных луковиц, тогда проблем не должно возникнуть, а вот если покупаете – обращайте внимание на маркировку продавца.



Лилии нужно высаживать вовремя и правильно / Фото Pexels

Как посадить лилии осенью

Прежде всего, выберите правильный участок. В зависимости от почвы, лилии может понадобиться слабокислая или кислая почва, и перед посадкой нужно найти подходящее место, которое будет открытым для солнца, с легкой питательной почвой, хорошо пропускающей влагу. Кроме того, на месте посадки лилий не должно быть сквозняков.

Низкорослые и среднерослые лилии советуют высаживать на глубину 15 сантиметров, а если луковицы мелкие – на глубину 8 сантиметров. Расстояние между цветами должно быть от 15 до 25 сантиметров.

Высокорослые сорта можно заглубить на 20 сантиметров, с расстоянием в 30 сантиметров между луковицами.

На дно лунки нужно насыпать речной песок или слой дренажа, а сверху положить почву. Корни луковицы распределите по поверхности, а затем аккуратно уплотните песком со всех сторон. После этого лунка засыпается почвой, а сверху хорошо уплотняется. Поверхность нужно замульчировать торфом или опилками.