Найперше треба звертати увагу на листя – воно має бути жовтим. Якщо воно ще й почало підсихати на кінцях, то це пряма ознака того, що він вже дозрів і його можна збирати.

Читайте також Ніколи не садіть часник на зиму після цих культур: поширена помилка садівників

Другою ознакою зрілості є мішечок, в якому зберігається насіння. Коли бульбочка розривається, то врожай вже можна збирати. Що цікаво, городники радять це робити в теплу та сонячну погоду. Після викопування коріння стебла зрізати не треба. Спочатку треба зачекати 2 тижні, аби часник добре просушився.

У цей час головки часнику ще зможуть отримати певну кількість поживних речовин, які надійдуть з коренів та стебел.



Часник можна збирати вже у вересні / Фото Pexels

У зимову пору часник треба зберігати за температури від 0 до +4 °C. Якщо будете використовувати часник постійно, то поскладайте його у скляну банку в кухонній шафі. А увесь зібраний врожай можна тримати в підвалі у ящику.

Загалом часник, який був посаджений восени, найчастіше викопують вже на початку вересня. Літо було досить теплим, тож овочі точно вже дозріли та готові до викопування. Однак пам’ятайте, що викопувати часник треба не лопатою, а вилами, аби не пошкодити головки часнику.