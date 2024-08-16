Чимало людей не знають, в який момент потрібно починати збирати яблука з дерев, аби заготувати їх на зиму. І якщо ідеальний час пропустити, плоди можуть швидко зіпсуватися.

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Коли збирати яблука

Зазвичай досвідчені садівники поділяють сорти яблук на кілька груб. І цей поділ переважно залежить від того, коли достигають плоди. Наприклад:

Літні яблука. Вони достигають в серпні, і з'їсти їх потрібно відразу ж після збору. А якщо ви хочете насолодитися ними взимку, тоді потрібно зробити варення, або ж засушити плоди.

Вони достигають в серпні, і з'їсти їх потрібно відразу ж після збору. А якщо ви хочете насолодитися ними взимку, тоді потрібно зробити варення, або ж засушити плоди. Осінні. Починають збирати яблука в середині серпня і лежати можуть до пів року.

Починають збирати яблука в середині серпня і лежати можуть до пів року. Зимові. Такі плоди можуть зберігатися найдовше, але й збирати їх потрібно пізніше. Зазвичай збір проводиться з вересня по жовтень.

Як визначити стиглість яблук

Всього кілька правил допоможуть вам легко визначити, чи яблука вже стиглі. Перш за все, на шкірці фрукта при натисканні має залишатися невелика вм'ятина. Фрукти повинні мати яскравий вигляд, а насіння в них повинно бути не зеленим, а коричневим.

На смак яблука мають бути соковиті, а також легко розрізатися на частини. Але для тривалого зберігання бажано брати трохи недозрілі яблука – так вони лежатимуть набагато довше.



Яблука можна довго зберігати / Фото Pexels

Як збирати яблука

Для збору яблук потрібно обрати суху і досить теплу погоду. Перш за все збирають плоди з крайніх гілок, із самих кінчиків. Спершу збирайте ті, що можна дістати із землі, а вже потім потрібно використовувати драбину. Яблука з середини крони збирають в останню чергу.

Якщо почати збирати яблука у неправильному порядку, це може призвести до того, що ви струсите їх на землю, і плоди пошкодяться.

Якщо ж яблука вже впали на землю, краще з'їсти їх відразу, а не класти на тривале зберігання. Якщо під час удару вони отримали деякі травми, тоді вони швидко почнуть гнити, і гниль перекинеться навіть на сусідні плоди.

Не можна видаляти восковий наліт з яблук, адже він дуже корисний для того, щоб плоди зберігалися набагато довше.