Многие люди не знают, в какой момент нужно начинать собирать яблоки с деревьев, чтобы заготовить их на зиму. И если идеальное время пропустить, плоды могут быстро испортиться.

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Когда собирать яблоки

Обычно опытные садоводы разделяют сорта яблок на несколько групп. И это разделение преимущественно зависит от того, когда созревают плоды. Например:

Летние яблоки. Они созревают в августе, и съесть их нужно сразу же после сбора. А если вы хотите насладиться ими зимой, тогда нужно сделать варенье, или же засушить плоды.

Они созревают в августе, и съесть их нужно сразу же после сбора. А если вы хотите насладиться ими зимой, тогда нужно сделать варенье, или же засушить плоды. Осенние. Начинают собирать яблоки в середине августа и лежать могут до полугода.

Начинают собирать яблоки в середине августа и лежать могут до полугода. Зимние. Такие плоды могут храниться дольше всего, но и собирать их нужно позже. Обычно сбор проводится с сентября по октябрь.

Как определить спелость яблок

Всего несколько правил помогут вам легко определить, ли яблоки уже спелые. Прежде всего, на кожуре фрукта при нажатии должна оставаться небольшая вмятина. Фрукты должны иметь яркий вид, а семена в них должны быть не зеленым, а коричневым.

На вкус яблоки должны быть сочные, а также легко разрезаться на части. Но для длительного хранения желательно брать немного недозрелые яблоки – так они будут лежать гораздо дольше.



Яблоки можно долго хранить / Фото Pexels

Как собирать яблоки

Для сбора яблок нужно выбрать сухую и достаточно теплую погоду. Прежде всего собирают плоды с крайних ветвей, с самых кончиков. Сначала собирайте те, что можно достать из земли, а уже потом нужно использовать лестницу. Яблоки с середины кроны собирают в последнюю очередь.

Если начать собирать яблоки в неправильном порядке, это может привести к тому, что вы встряхнете их на землю, и плоды повредятся.

Если же яблоки уже упали на землю, лучше съесть их сразу, а не класть на длительное хранение. Если во время удара они получили некоторые травмы, тогда они быстро начнут гнить, и гниль перекинется даже на соседние плоды.

Нельзя удалять восковой налет с яблок, ведь он очень полезен для того, чтобы плоды хранились намного дольше.