Посадіть кінзу біля цих 6 рослин: вона відлякає комах та примножить урожай

Попри те, що далеко не всі люблять цікавий, гіркуватий смак кінзи, ця пряність є відмінним компаньйоном для багатьох рослин з вашого саду та городу. Вона може ефективно відлякувати різних шкідників та покращувати смак культур.

Кінзу можна садити біля багатьох городніх рослин, аби отримати пишніший урожай – головне зрозуміти, які рослини будуть найкращими компаньйонами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Петунія цвістиме без перерви до самих заморозків: зробіть зараз одну річ

Кущова квасоля

Квасоля – це та рослина, що може швидко забезпечити ґрунт азотом – і вона добре росте і на піднятих грядках, що спрощує догляд. Квасоля може забезпечити іншим рослинам необхідну тінь – і в ній кінза буде рости і залишатися зеленою в рази довше.

Горошок

Як і кущова квасоля, зелений горох може додати до ґрунту азом, а це стимулює ріст та захищає кінзу від надмірної спеки та сонця. Як і кінзу, горох можна садити рано навесні, хоча кінза зазвичай буває готова до збору врожаю вже за п'ять тижнів до посадки. А ось горошку потрібно трохи більше часу – від шести до восьми тижнів.

Помідори

Полуденне сонце – це те, що призводить до передчасного в'янення і пожовтіння кінзи. А ось помідори можуть забезпечити для рослини потрібну тінь. Втім, це не значить, що користь отримає тільки кінза – різкий запах цієї пряності досить ефективно відлякує різних шкідників, що зазвичай атакують помідори.



Помідори можна посадити біля кінзи / Фото Pexels

Часник та цибуля

Різкий аромат усіх рослин робить їх чудовим супутником для багатьох овочів та трав – і кінза не виняток. Цибуля та часник можуть відлякати від кінзи шкідників, зокрема попелицю та павутинного кліща.

До речі, ми вже раніше ділилися одним копійчаним засобом, що може швидко знищити попелицю.

Броколі

Рослини, що непогано ростуть у прохолоді, як-от броколі, чудово підходять для посадки поряд з кінзою. Сильний запах листя кінзи чудово відлякує шкідників, які зазвичай вражають капусту. А пізніше, коли трава розпускається, квіти приваблюють комах та діють як пастка, що допомагає шкідників тримати якомога далі від овочів.

До речі, знайти насіння за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Чорнобривці

Чорнобривці – це не просто гарні квіти для саду чи подвір'я. Не менш корисними вони будуть і на городі, адже є майже ідеальними рослинами-компаньйонами для багатьох культур. Аромат чорнобривців відлякує садових комах від кінзи, і її не вразить ані білокрилка, ані попелиця, ані нематоди.