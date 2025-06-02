Кинзу можно сажать возле многих огородных растений, чтобы получить более пышный урожай – главное понять, какие растения будут лучшими компаньонами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Кустовая фасоль

Фасоль – это то растение, что может быстро обеспечить почву азотом – и она хорошо растет и на приподнятых грядках, что упрощает уход. Фасоль может обеспечить другим растениям необходимую тень – и в ней кинза будет расти и оставаться зеленой в разы дольше.

Горошек

Как и кустовая фасоль, зеленый горох может добавить в почву азом, а это стимулирует рост и защищает кинзу от чрезмерной жары и солнца. Как и кинзу, горох можно сажать рано весной, хотя кинза обычно бывает готова к сбору урожая уже за пять недель до посадки. А вот горошку нужно немного больше времени – от шести до восьми недель.

Помидоры

Полуденное солнце – это то, что приводит к преждевременному увяданию и пожелтению кинзы. А вот помидоры могут обеспечить для растения нужную тень. Впрочем, это не значит, что пользу получит только кинза – резкий запах этой пряности достаточно эффективно отпугивает различных вредителей, что обычно атакуют помидоры.



Помидоры можно посадить возле кинзы / Фото Pexels

Чеснок и лук

Резкий аромат всех растений делает их прекрасным спутником для многих овощей и трав – и кинза не исключение. Лук и чеснок могут отпугнуть от кинзы вредителей, в частности тлю и паутинного клеща.

Кстати, мы уже ранее делились одним копеечным средством, что может быстро уничтожить тлю.

Брокколи

Растения, что неплохо растут в прохладе, например брокколи, прекрасно подходят для посадки рядом с кинзой. Сильный запах листьев кинзы прекрасно отпугивает вредителей, которые обычно поражают капусту. А позже, когда трава распускается, цветы привлекают насекомых и действуют как ловушка, что помогает вредителей держать подальше от овощей.

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Бархатцы

Бархатцы – это не просто красивые цветы для сада или двора. Не менее полезными они будут и на огороде, ведь почти идеальными растениями-компаньонами для многих культур. Аромат бархатцев отпугивает садовых насекомых от кинзы, и ее не поразит ни белокрылка, ни тля, ни нематоды.